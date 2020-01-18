Bayrampaşa'daki bir kafeye giren palalı saldırgan dehşet saçtı!

Bayrampaşa'da elindeki pala ile bir restorana giren ve bağırarak restorandaki malzemeleri kıran ve etrafa saldıran Bulgaristan uyruklu Milen Bahchevanov (33) ikna edilemeyince polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.