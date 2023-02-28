Bayron Oyarzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bayron Oyarzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bayron Oyarzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bayron Oyarzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bayron Oyarzo 14 Temmuz 1995 tarihinde Puerto Montt şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bayron Andrés Oyarzo Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bayron Oyarzo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Bayron Oyarzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bayron Oyarzo'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bayron Oyarzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bayron Oyarzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bayron Oyarzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bayron Oyarzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Curicó Unido

1 Ocak 2023 yılında Ñublense

Bayron Oyarzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bayron Oyarzo şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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