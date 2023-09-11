Baysak, “Doğru bir dijital imaj pazar maliyetlerini azaltır”

Dijital imajın önemine değinen EB Dijital Ajans firma yöneticisi Ertuğrul Baysak, "Firmalar için oluşturulan doğru bir dijital imaj ürünü pazarlanacağı bölgedeki son kullanıcı veya alıcılar için pazar maliyetlerini ortadan kaldırır" dedi.

EB Dijital Ajans firma yöneticisi Ertuğrul Baysak, dijital imajın pazar üzerindeki önemine değindi. Baysak, "Firmalar için oluşturulan doğru bir dijital imaj ürünü pazarlanacağı bölgedeki son kullanıcı veya alıcılar için pazar maliyetlerini ortadan kaldırır. Firmanın açılacağı pazarın kültürel yapısı, finansal yapısı, dili ve görsel yaklaşımı ölçülüp yapıya uygun hazırlanan içerikler. Alıcılar tarafından oluşturulacak güven ortamından ötürü firmanın buranın pazarını biliyor imajını uyandıracaktır. Dolayısıyla firma o pazar için pazarlama giderlerini tek kalem altına toplamış olacaktır. Ayrıca firmamız oluşturacağı bölgeye uygun dijital imajla aslında yöneldiği pazardaki tedarik zincirlerinin farkına varıp eksik yönlerine doğru inovasyonel yatırım yapacaktır. Teknolojinin ve Türkiye'nin yüzyılı olan bu asırda şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına dijital imaj oluşturabilmek ve üreten ülke konumuyla ürünümüzü pazarında diğer ürünlerden bir kaç adım önde ve katma değeri yüksek bir durumda görebilmek hepimiz adına mutluluk ve kıvanç kaynağıdır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)