BAYSEM öğrencileri yıl sonu etkinliğinde stres attı

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) öğrencileri, üniversite sınavı öncesi stres attı. Bayraklı Havuz Düğün Salonunda düzenlenen etkinliğe tam kadro katılan öğrenci ve öğretmenler; sohbet edip oyunlar oynadı, şarkılar eşliğinde dans ederek keyifli bir gün geçirdi.

Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) öğrencilerine üniversite sınavı öncesi öğrencilerin moral motivasyonunu artırmak ve sınav stresini ortadan kaldırmak için eğlence düzenledi. Öğrenci ve öğretmenler etkinlikte bir arada eğlenerek hoşça vakit geçirdi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, öğrencileri yalnız bırakmadı. Onlarla birlikte olup sohbet eden, pasta kesip, başarılar dileyen Başkan Sandal, bir ara gençlerin ok atma oyununa da dahil oldu. İki atışında da hedefi vuran Sandal'a öğrenciler alkışlarıyla destek verdi.

Etkinlik sonunda öğrencilere seslenen Sandal, "Öncelikle müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, kültür müdürümüzü ve siz değerli öğrencilerimizi kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte ciddi başarılar elde edeceksiniz; çünkü ben başkan olmadan önce matematik öğretmeniydim. Doğal olarak bizim işimizin en önemli özelliği çocuğun gözlerine baktığımızda ne yapıp, ne yapamayacağına karar vermiş olmamızdır. Ben bu pırıl pırıl gözlerinize baktığımda çok güzel sonuçlar alacağınızdan eminim. İnanıyorum ki, başarılarınız size, ailenize ve tüm Bayraklı'ya hayırlı olur. Hepinizi gözlerinizden öpüyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA