Baz istasyonundan akü hırsızlığına 3 gözaltı (2)
Aydın'ın İncirliova ilçesinde GSM firmasına ait baz istasyonundan akü hırsızlığı yaptıkları iddia edilen F.A., A.E. ve M.C.Ö., sevk edildikleri adliyede...
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Aydın'ın İncirliova ilçesinde GSM firmasına ait baz istasyonundan akü hırsızlığı yaptıkları iddia edilen F.A., A.E. ve M.C.Ö., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
DHA
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