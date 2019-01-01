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  3. Baz istasyonundan akü hırsızlığına 3 gözaltı (2)

Baz istasyonundan akü hırsızlığına 3 gözaltı (2)

Aydın'ın İncirliova ilçesinde GSM firmasına ait baz istasyonundan akü hırsızlığı yaptıkları iddia edilen F.A., A.E. ve M.C.Ö., sevk edildikleri adliyede...

Baz istasyonundan akü hırsızlığına 3 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Aydın'ın İncirliova ilçesinde GSM firmasına ait baz istasyonundan akü hırsızlığı yaptıkları iddia edilen F.A., A.E. ve M.C.Ö., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

DHA

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