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Baz istasyonunun akülerini çaldılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde baz istasyonuna ait 8 akü çalan 5 kişi yakalandı.

Baz istasyonunun akülerini çaldılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde baz istasyonuna ait 8 akü çalan 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bölge Trafik Karşısı Emniyet Denetleme Noktasında bulunan polisler şüphelendikleri 01 CHR 08 plakalı otomobili durdurdu. Araç içerisinde 8 adet baz istasyonuna ait akü bulan ekipler, araçtaki Adem T., Abdullah G., İbrahim A., Nazim Ö. ve Kadir Ç.'yi farklı beyanlar vermesi üzerine gözaltına aldı.

Şüpheliler, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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