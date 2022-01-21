Baz Morfin ne demek, TDK'ya göre Baz Morfin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baz morfin ne demek? Baz morfin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baz morfin kelimesi. Peki baz morfin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baz morfin nedir, baz morfin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAZ MORFİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baz morfin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre baz morfin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uyuşturucu madde yapımında kullanılan açık kahverengi toz

