Baz ne demek, TDK'ya göre Baz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baz ne demek? Baz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baz kelimesi. Peki baz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baz nedir, baz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Baz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre baz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Temel

- Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde



BAZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Baz fiyat.



BAZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- baz almak



BAZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- baz losyon, baz morfin, baz yük

