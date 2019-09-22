Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı

ERZURUM'da kamyona yüklenen ev eşyasında arama yapan polisler, kanepe ve bazada 105 kilo esrar ele geçirdi. Polis, kamyonda bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a ev eşyası taşıyan nakliye firmasına ait kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, 2 baza ve 2 kanepeye gizlenmiş 11 parça halinde toplam 105 kilo esrar bulundu. Esrarla ilgili kamyonda bulunan O.A. (28) ve B.A. (27) gözaltına alındı.

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DHA