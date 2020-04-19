Bazı Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kayıpları Cezayir'de 375'e yükselirken, Irak'ta vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, 8 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 375'e yükseldiğini belirtti.

Fevrar, 95 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 629'a yükseldiğini, iyileşen sayısının ise 1047 olduğunu ifade etti.



- Irak

Irak Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 26 yeni enfekte ile ülkedeki toplam vaka sayısının 1539'a, iyileşenlerin sayısının ise 1009'a yükseldiğini duyurdu.

Yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede 82 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

-Fas

Cezaevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, hapishanelerde 2 mahkum ile 9 görevlinin daha enfekte olduğu ifade edildi.

Yeni verilerle ülkedeki hapishanelerde enfekte olan mahkum sayısı 3'e, görevli sayısı 13'e yükselmiş oldu.



Hapishanelerdeki enfekte oranlarının, 80 bin mahkum ve 10 bin 200 görevliye kıyasla düşük olduğuna değinilen açıklamada, hapishane görevlilerinin, salgın nedeniyle görev değişimi yapmadan önce 2 hafta karantinaya alındığı aktarıldı.

Açıklamada, hapishanelerdeki vakaların, ülke genelindeki toplam vakalara dahil olup olmadığı belirtilmedi.

Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarını 138, vaka sayısını ise 2 bin 820 olarak açıklamıştı.





Kaynak: AA