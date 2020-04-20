Bazı Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Fas'ta 143'e, Katar ve Kuveyt'te 9'a yükselirken, vaka sayıları Umman'da 1410'a, Lübnan'da ise 677'ye ulaştı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 143'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 135 artarak 2 bin 990'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 340 olduğu kaydedildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 9'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 567 yeni enfekte ile ülkedeki toplam vaka sayısının 6 bin 15'e çıktığı, virüsü yenenlerin sayısının ise 555'e ulaştığı aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 9'a yükseldiği bildirildi.

Ülkede 80 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 1995'e ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 367'ye çıktığı belirtildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, 144 yeni enfekte ile ülkedeki toplam vaka sayısının 1410'a, iyileşenlerin sayısının ise 238'e yükseldiğini duyurdu.

Yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetmişti.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 677'ye çıktığını duyuruldu.

Açıklamada, virüs nedeniyle yeni can kaybı olmadığı ifade edildi.

Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı en son 21 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA