Bazı baro başkanlarının TBMM Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor

ANKARA (AA) - TBMM Adalet Komisyonunda, barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanlarının Meclisin Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor.

Baro başkanları, akşam saatlerinde toplanan ve barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşen Adalet Komisyonuna katılmak için Meclisin Çankaya kapısına gelmişti.

Komisyona girmelerine izin verilmeyen baro başkanları, bunun üzerine Meclisin Çankaya kapısında beklemeye başladı.

Bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarına CHP, İYİ Parti ve HDP’li bazı milletvekilleri de zaman zaman destek ziyaretinde bulundu.

- TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da baro başkanlarının bekleyişine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Meclis girişindeki baro başkanlarının kendi belirleyecekleri 3 temsilcinin Komisyona katılması için AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın öneri getirdiğini bildiren Feyzioğlu, söz konusu öneriyi baro başkanlarına ilettiğini duyurdu.

Feyzioğlu açıklamasında, "Sayın Başkanlar 'Hepimiz gireceğiz üçümüz konuşacağız.' karşı önerisini ilettiler ve Meclis Komisyonunun önerisini kabul etmediler. Karşı öneriye de Komisyon usule aykırı olduğu ve pandemi şartlarında yer sorunu bulunduğu gerekçesiyle sıcak bakmıyor." ifadesini kullandı.

TBB Başkanı Feyzioğlu, görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarına Çankaya Belediyesi tarafından oturmaları için bank gönderildi.

Bankların alana taşınmasına izin verilmemesi üzerine CHP'li milletvekilleri devreye girerek bankları baro başkanlarının bulunduğu yere taşıdı.

Baro başkanlarının Komisyon bekleyişlerini sürdüreceği öğrenildi.









Kaynak: AA