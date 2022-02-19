Bazilika ne demek, TDK'ya göre Bazilika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bazilika ne demek? Bazilika TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bazilika kelimesi. Peki bazilika ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bazilika nedir, bazilika kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAZİLİKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bazilika kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bazilika kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre bazilika kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçi, ortadaki yüksek, yanlardakiler daha alçak olmak üzere iki sıra sütunla üç salona ayrılmış, dikdörtgen biçiminde büyük kilise

- Kral sarayı

- Dikdörtgen biçiminde, uç kısmında yarım çembere benzeyen bir çıkıntısı olan Roma mahkemesi

