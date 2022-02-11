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Bazlama ne demek, TDK'ya göre Bazlama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bazlama kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bazlama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bazlama nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bazlama kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bazlama ne demek, TDK'ya göre Bazlama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bazlama ne demek? Bazlama TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bazlama kelimesi. Peki bazlama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bazlama nedir, bazlama kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BAZLAMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bazlama kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bazlama kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sacda pişirilmiş yuvarlak ekmek, bazlamaç
- Tatlısı bol, kalın gözleme, bazlamaç

BAZLAMA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Köyünden getirdiği darı unundan yapılmış bazlama ancak beş, on gün yetişmişti.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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