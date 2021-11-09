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Bazuka ne demek, TDK'ya göre Bazuka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bazuka kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bazuka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bazuka nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bazuka kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bazuka ne demek, TDK'ya göre Bazuka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bazuka ne demek? Bazuka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bazuka kelimesi. Peki bazuka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bazuka nedir, bazuka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BAZUKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bazuka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Bazuka kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bazuka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öz itmeli mermi atan, genellikle zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silah, roketatar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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