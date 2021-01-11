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BB Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, zorlu Erzurum deplasmanında 3-0 galip gelmeyi başardı.

BB Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, rakibini 45+5. dakikada Mert Hakan Yandaş, 48. dakikada Dimitris Pelkas ve 51. dakikada Dimitris Pelkas'ın attığı golle 3-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Ceyhun Sesigüzel

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal (Dk. 29 Donald), Emrah Başsan, Obertan (Dk. 45+1 Brahim Darri), Novikovas, Ricardo Gomes

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Ozan Tufan, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Thiam

Sarı kartlar: Dk. 45 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45+5 Caner Erkin (Fenerbahçe)



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