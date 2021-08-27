BB Erzurumspor 1-0 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU TFF 1. Lig'de heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda BB Erzurumspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçın 84. dakikasında bulduğu gol ile zor da olsa 3 puanı almayı başardı.

Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Milli araya girilmeden önceki son hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Uzun süre gol sesi çıkmayan karşılaşmada ev sahibi ekip 84. dakikada Mustafa Akbaş ile bulduğu gol sonucu 3 puana ulaşan taraf oldu. İLK 11'LER Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mucahit Albayrak, Estrela, Aykut Demir (Dk. 69 Eren Tozlu), Gökhan Alsan (Dk. 90 Gökhan Kardeş), Novikovas, Ahmet Canbaz (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Oltan Karakullukçu (Dk. 76 Özgür Sert) Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Levent Ayçiçek, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Landel, Mulumba, Doğan Can Davas, Akabueze (Dk. 82 Arb Manaj), Burak Süleyman (Dk. 60 Gökay Güney), Keny Gol: Dk. 84 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Sarı kartlar: Dk. 16 Aykut Demir, Dk. 65 Novikovas, Dk. 86 Orhan Ovacıklı, Dk. 89 Mucahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) BB ErzurumsporRoyal Hastanesi Bandırmaspor