Son dakika! Dünyaya korku salan açıklama ABD Dışişleri Bakanı'ndan geldi! "Rusya geri adım atmıyor, savaşa hazırlanıyor!"FOX TV canlı yayın Mahkum 10. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Camdaki Kız 31. bölüm full, tek parça | Camdaki Kız son bölüm izle YoutubeSon dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Antalya'da 3.4 büyüklüğünde deprem!Maslahat ne demek, TDK'ya göre Maslahat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan mesaj var!BB Erzurumspor 1– 1 Eyüpspor maçı | Maç sonucuSon dakika: 17 Şubat 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BB Erzurumspor 1– 1 Eyüpspor maçı | Maç sonucu

BB Erzurumspor 1– 1 Eyüpspor maçı | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında BB Erzurumspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Heyecanlı rekabette skorlar 1-1 olarak gösterilirken, iki takım da berabere kaldı.

BB Erzurumspor 1– 1 Eyüpspor maçı | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda BB Erzurumspor ile Eyüpspor karşılaştı. Kıyasıya mücadelede ev sahipliği yapan Erzurumspor ve deplasmanda olan Eyüpspor berabere kalarak maçı tamamladı. Skorlar 1- 1 gösterirken, maça dair özetlere haberimizde yer verdik.

BB Erzurumspor 1– 1 Eyüpspor maçı | Maç sonucu

BB ERZURUMSPOR 1– 1 EYÜPSPOR MAÇI | MAÇ SONUCU

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Mert Bulut

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek (Dk. 61 Gökhan Alsan), Novikovas (Dk. 88 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk. 88 Eren Tozlu), Emircan Altıntaş (Dk. 77 Aly Malle), Olanare (Dk. 61 Oltan Karakullukçu)

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Dk. 81 Mikail Okyar), Badji (Dk. 85 Mete Kaan Demir), Ahmed Ildız (Dk. 67 Timur Temeltaş), Sekidika (Dk. 67 Umut Bulut), Dippa (Dk. 81 Cenk Ahmet Alkılıç), Oğulcan Çağlayan

Goller: Dk. 82 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 87 Cenk Ahmet Alkılıç (Eyüpspor)

Sarı kartlar: DK. 79 Timur Temeltaş (Eyüpspor), Dk. 90+3 Mustafa Akbaş, Dk. 90+4 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

BB Erzurumspor 1– 1 Eyüpspor maçı | Maç sonucuBB Erzurumspor 1– 1 Eyüpspor maçı | Maç sonucu

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
2
1
1
0
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT