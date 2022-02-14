BB Erzurumspor 1– 1 Eyüpspor maçı | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda BB Erzurumspor ile Eyüpspor karşılaştı. Kıyasıya mücadelede ev sahipliği yapan Erzurumspor ve deplasmanda olan Eyüpspor berabere kalarak maçı tamamladı. Skorlar 1- 1 gösterirken, maça dair özetlere haberimizde yer verdik.

BB ERZURUMSPOR 1– 1 EYÜPSPOR MAÇI | MAÇ SONUCU

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Mert Bulut

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek (Dk. 61 Gökhan Alsan), Novikovas (Dk. 88 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk. 88 Eren Tozlu), Emircan Altıntaş (Dk. 77 Aly Malle), Olanare (Dk. 61 Oltan Karakullukçu)

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Dk. 81 Mikail Okyar), Badji (Dk. 85 Mete Kaan Demir), Ahmed Ildız (Dk. 67 Timur Temeltaş), Sekidika (Dk. 67 Umut Bulut), Dippa (Dk. 81 Cenk Ahmet Alkılıç), Oğulcan Çağlayan

Goller: Dk. 82 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 87 Cenk Ahmet Alkılıç (Eyüpspor)

Sarı kartlar: DK. 79 Timur Temeltaş (Eyüpspor), Dk. 90+3 Mustafa Akbaş, Dk. 90+4 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.