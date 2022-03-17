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BB Erzurumspor 1– 2 Samsunspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında BB Erzurumspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Bu kapsamda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi Samsunspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

BB Erzurumspor 1– 2 Samsunspor | Maç sonucu

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Pakkan, Serdar Diyadin, Mehmet Ali Akkor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 62 Süleyman Koç), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Hasek, Estrela (Dk. 83 Alican Özfesli), Gökhan Alsan, (Dk. 62 Emircan Altıntaş), Eren Tozlu, Aly Malle (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Olanare (Dk. 62 Hüseyin Mevlütoğlu)

Yılport Samsunpsor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Bateau, Soner Gönül, Osman Çelik, Hasan Kılıç (Dk. 90+2 Ensar Arslan), Yasin Öztekin (Dk. 83 Kayamba), Tallo (Dk. 68 Yunus Emre Çift), Fofana (Dk. 46 Melih Okutan), (Dk 90+2 Burak Yılmaz), Tomane

Goller: Dk. 19 Osman Çelik, Dk. 45 Hasan Kılıç (penaltıdan) (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Süleyman Koç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Olanare, Dk 44 Mustafa Yumlu, Dk. 44 Estrela, Dk. 89 Emircan Altıntaş, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 63 Soner Gönül, Dk. 66 Osman Çelik, Dk. 73 Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor)

BB Erzurumspor 1– 2 Samsunspor | Maç sonucu

BB Erzurumspor 1– 2 Samsunspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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