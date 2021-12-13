BB Erzurumspor 2-0 Gençlerbirliği | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig'de BB Erzurumspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip müsabakanın ikinci yarısında bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 62 Gökhan Kardeş), Mustafa Akbaş (Dk. 46 Aykut Demir), Ufuk Budak, Estrela, Hasek, Emircan Altıntaş, Novikovas (Dk. 85 Alican Özfesli), Shala (Dk. 46 Süleyman Koç) Olanare (Dk. 73 Ahmet Canbaz)
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş (Dk. 69 Lualua), Barış Alıcı (Dk. 79 Sallalich), Grechyshkin (Dk. 79 Metehan Mert), Tshibola, Musa Şahindere (Dk. 69 Chibuike) Sandro Lima
Goller: Dk. 64 Emircan Altıntaş, Dk. 70 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kart: Dk. 41 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)
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