Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda BB Erzurumspor ile Ankaragücü karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan BB Erzurumspor – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BB ERZURUMSPOR – ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BB Erzurumspor – Ankaragücü maçı 27 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

BB ERZURUMSPOR – ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor – Ankaragücü maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BB ERZURUMSPOR – ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

BB Erzurumspor – Ankaragücü maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Kemal Elmas yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alim Kandemir görev alacak.