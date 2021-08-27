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BB Erzurumspor - Bandrımaspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki

TFF 1. Lig'de heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda BB Erzurumspor ile Bandrımaspor karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler de BB Erzurumspor - Bandrımaspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki başlığıyla aramalarda bulunuyor.

BB Erzurumspor - Bandrımaspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki

Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda ligdeki üçüncü hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor ile Bandrımaspor karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler BB Erzurumspor - Bandrımaspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki başlıklarını internet arama motorlarında araştırıyor. 

BB Erzurumspor - Bandrımaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - BANDIRMASPOR CANLI İZLE | TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. 

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BB ERZURUMSPOR - BANDIRMASPOR CANLI İZLE | TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 

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