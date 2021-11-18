2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden lig maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında BB Erzurumspor ile Beypiliç Boluspor karşı karşıya geleceği maçı izlemek isteyenler için BB Erzurumspor - Beypiliç Boluspor canlı izle | Erzurumspor - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BB ERZURUMSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR CANLI İZLE

BB Eruzumspor - Beypiliç Boluspor maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak olan saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

BB Eruzumspor - Beypiliç Boluspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ayberk Demirbaş görev alacak.

BB ERZURUMSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR CANLI İZLE

ERZURUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BB Eruzumspor - Beypiliç Boluspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. Zorlu mücadele BeIN Sports HD Max 1 kanalından ise şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ERZURUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ