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BB Erzurumspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de Milli aranın ardından heyecan 13. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda BB Erzurumspor ile Beypiliç Boluspor karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen vatandaşlar ise internet arama motorlarında BB Erzurumspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

BB Erzurumspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında BB Erzurumspor ile Beypiliç Boluspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında BB Erzurumspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BB ERZURUMSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BB Eruzumspor - Beypiliç Boluspor maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

BB ERZURUMSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BB Eruzumspor - Beypiliç Boluspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BB ERZURUMSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

BB Eruzumspor - Beypiliç Boluspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ayberk Demirbaş görev alacak.

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