BB Erzurumspor - Boluspor: 1-0

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Cemal Alpay (xx), Murat Şener (xx)

BB. ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Hasan (x), Batuhan (xx), Mehmet Murat (x) (Dk. 68. Obertan (xx), Rashad Muhammed (xxx), İbrahim Akdağ (xxx), Yusuf Emre (x) (Dk. 84 Jasmin Scuk (x), Mücahit (x), Oltan (x) (Dk. 61 Taylan (xx), Osman (xx), Cenk Ahmet (xx)

BOLUSPOR: Yavuz (x)- İsmail (x), Rydell (x), Bilal Kısa (x) (Dk. 64 Shukurov (x), Gökhan (x) (Dk.80 Mustafa Batuhan (x), Cumali (xx), Muenfuh (x), Sandro (x), Hayrullah (x), Ümit (x), Mustafa Durak(x) (Dk 73. Mustafa Eskihellaç (x)

SARI KART: Yusuf Emre, Osman, İbrahim, Mücahit (BB. ERZURUMSPOR), Gökhan (BOLUSPOR)

KIRMIZI KART: Dk.33 Hasan (BB.ERZURUMSPOR)

GOL: Dk. 76 İbrahim Akdağ (BB.ERZURUMSPOR)

TFF 1'nci ligin 3'üncü haftasında BB.Erzurumspor, Boluspor'u İbrahim Akdağ'ın 76'ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. 33'üncü dakikada Hasan'ın kırmızı kart görmesi sebebiyle maçın 57 dakikasını 10 kişi oynayan mavi-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki ilk 3 puanını elde etti.

9'uncu dakikada konuk ekip atağında Gökhan, topu az farkla auta gönderdi.

33'ncü dakikada Boluspor'un ani atağında BB. Erzurumsporlu Hasan, Rydell'i düşürdü. Maçın hakemi Yasin Kol, Hasan'a kırmızı kart gösterdi.

Her iki takımın atakları sonuç vermeyince ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.

51'nci dakikada İbrahim Akdağ'ın pasıyla buluşan Rashad Muhammed, sol kanattan sert vurdu, top auta çıktı.

53'ncü dakikada konuk ekibin cezaalanı içinde topla buluşan Oltan'ın şutu az farkla auta çıktı.

62'nci dakikada kaleci Yavuz'la karşı karşıya kalan Rashad Muhammed, müsait durumdaki Taylan'a pas çıkardı. Taylan'ın dokunuşunda top kalecide kaldı.

71'inci dakikada Rydell'in ceza çizgisi içindeki şutunu Sehic, ayaklarıyla uzaklaştırdı.

76'ıncı dakikada ev sahibinin gelişen atağında Obertan'ın pasıyla buluşan Taylan, cezaalanı dışındaki İbrahim Akdağ'ı gördü. İbrahim Akdağ'ın sert ve düzgün şutu kaleci Yavuz'un yanından ağlara gitti. 1-0.

Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA