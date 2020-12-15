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BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Haftanın kupa fikstüründe BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı bulunuyor. Peki, BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başlıyor. Heyecanın en üst seviyede yaşanacağı kupada, BB Erzurumspor ile Esenler Erokspor maçı oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Süper Lig ekibi Erzurumspor, kupada Karaköprü Belediyespor ve Ankara Demirspor'u mağlup ederek 5. tura yükselmişti. 3. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ise Arnavutköy Belediyespor, Balıkesirspor ve Karagümrük'ü geçerek 5. tura kadar geldi. Peki, BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında BB Erzurumspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 16 Aralık Salı günü saat 13.00'de başlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Kutluhan Bilgiç, Uygar Bebek ve Selahattin Altay olacak. 

HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı da A Spor'dan Çarşamba günü saat 13.00'da izlenebilecek. 

KUPADA DİĞER EŞLEŞMELER

15 ARALIK SALI

  • 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
  • 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
  • 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
  • 18.30 Göztepe-Bursaspor
  • 21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

  • 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
  • 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
  • 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
  • 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
  • 21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE

  • 13.00 G.Birliği-Tuzla
  • 13.00 Konyaspor-Altınordu
  • 15.00 Antalyaspor-Boluspor
  • 17.00 Sivasspor-Giresunspor
  • 19.00 Başakşehir-Turgutlu
  • 21.00 Beşiktaş-Tarsus İY
Onur Çelik
Spor Editörü


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