BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başlıyor. Heyecanın en üst seviyede yaşanacağı kupada, BB Erzurumspor ile Esenler Erokspor maçı oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Süper Lig ekibi Erzurumspor, kupada Karaköprü Belediyespor ve Ankara Demirspor'u mağlup ederek 5. tura yükselmişti. 3. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ise Arnavutköy Belediyespor, Balıkesirspor ve Karagümrük'ü geçerek 5. tura kadar geldi. Peki, BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında BB Erzurumspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 16 Aralık Salı günü saat 13.00'de başlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Kutluhan Bilgiç, Uygar Bebek ve Selahattin Altay olacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı da A Spor'dan Çarşamba günü saat 13.00'da izlenebilecek.

KUPADA DİĞER EŞLEŞMELER

15 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor

15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor

17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe-Bursaspor

21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep-Kocaelispor

16.00 Alanyaspor-Adanaspor

18.15 Trabzonspor-Adana Demir

21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE