BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN
Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Peki, BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde BB Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma hakkındaki tüm bilgileri haberimizde sunduk. Peki, BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
BB Erzurumspor, ligde oynadığı son 17 maçta, 13 puan toplayarak 21. sırada bulundu. Fenerbahçe ise 17 maçta 32 puana ulaşarak puan durumunda 3. sırada yer aldı.
BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçı, 11 Ocak Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Mete Kalkavan tarafından yönetilecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Ceyhun Sesigüzel üstlenecek.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Karşılaşmayı bugün saat 16.00'da beIN SPORTS 1 kanalından takip edebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- BB Erzurumspor, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile sadece 2018/19 sezonunda karşılaştı (1B 1M) ve rakibini konuk ettiği tek karşılaşmayı kaybetti.
- Bu sezon iç sahada galibiyet alamayan tek Süper Lig takımı BB Erzurumspor (4B 4M). Fenerbahçe ise şu ana kadar deplasmanda en fazla maç kazanan (6), puan toplayan (19) ve gol atan (18) ekip konumunda.
- Süper Lig tarihinde hiçbir İstanbul takımını mağlup edemeyen BB Erzurumspor (5B 9M), son altı karşılaşmadan puan çıkaramadı.
- Erol Bulut (%75; 6G 1B 1M) bu maçı kazanırsa, Carlos Alberto Parreira'yı (%76.5; 13G 2B 2M) geride bırakarak Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör olacak.
- Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü kafayla bulan takım BB Erzurumspor (%31; 5/16).