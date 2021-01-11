Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde BB Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma hakkındaki tüm bilgileri haberimizde sunduk. Peki, BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BB Erzurumspor, ligde oynadığı son 17 maçta, 13 puan toplayarak 21. sırada bulundu. Fenerbahçe ise 17 maçta 32 puana ulaşarak puan durumunda 3. sırada yer aldı.

BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçı, 11 Ocak Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Mete Kalkavan tarafından yönetilecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Ceyhun Sesigüzel üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Karşılaşmayı bugün saat 16.00'da beIN SPORTS 1 kanalından takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ