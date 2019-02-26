BB Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarın Hatay'da 17 derece sıcaklıkta kupa maçına çıkacak olan Galatasaray takımı, hafta sonu Erzurum'da karşılaşmanın oynanacağı saatte beklenen -12 derecelik soğuk üzerine TFF ve yayıncı kuruluş ile görüştü.

Sarı kırmızılılar, dondurucu soğuk nedeniyle Pazar günü saat 19:00'da başlayacak olan maçın daha erkene alınması için başvuruda bulundu.

BB ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki karşılaşma arasındaki 29 derecelik ısı farkı nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim de Pazar günü maçın daha erken saate alınmasını istedi. Galatasaray, TFF ve yayıncı kuruluş Bein Sports ile görüştü.

TFF ve yayıncı kuruluş, Galatasaray'ın bu talebi üzerine karşılaşmanın başlama saati olarak 17:30'a alınmasını onayladı.

Sarı kırmızılı kulübün ise karşılaşmanın başlangıç saatini 16:00'ya alınmasını istediği ve bu doğrultuda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Erzurumspor maçının gündüz oynanacağı ise netlik kazandı.

DIAGNE VE LİNES'TEN KÖTÜ HABER!

İki yıldız oyuncunun sakatlığının sürdüğü ve Erzurumspor maçında oynayamayacakları öğrenildi.

BB ERZURUMSPOR SPOR KULÜBÜ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği 2005 yılında kurulan spor kulübüdür. Kulübün başkanlığını Dilaver Yılmaz yapmaktadır.

1967 yılında "Gençler Birliği Gençlik Spor Kulübü" adıyla kurulan kulüp, daha sonra "3 Temmuz Belde Spor Gençlik Kulübü" adını almıştır. 2005 yılında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi çatısı altına faaliyetlerini sürdürmeye başlayıp "Erzurum Büyükşehir Belediyespor" adını almıştır.

2010-2011 Bölgesel Amatör Lig sezonunda 18 maçta 16 galibiyetle 1. Grup'u lider olarak tamamlayarak tarihinde ilk kez 3. Lig'e yükselmiştir. Haziran 2014'te gerçekleştirilen kongrede kulübün ismi Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak değiştirildi. 2013-14 sezonu 3. Ligi 5. olarak bitirmiştir. Play Off Mücadelesinde Haccettepe takımına elenmiştir. 2014-15 sezonu 3. Ligi 4. olarak bitirmiştir. Play-Off Mücadelesinde Sakaryaspor takımına elenmiştir. 2015-16 sezonu 3. Lig 1. Grupta mücadelesini şampiyon olarak tamamlayarak, 2. Lig e yükselmiştir. 2016-17 2. Lig sezonunda beyaz grubu üçüncü tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandılar. Play-offlarda çeyrek finalde Kocaeli Birlik, yarı finalde Amed'i eleyerek finalde Gümüşhanespor'un rakibi oldu. 24 Mayıs 2017 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan maçı Erhan Çelenk'in attığı golle 1-0 kazanarak tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükseldi. 2017-2018 sezonu 1. Lig normal sezonu 5. sırada bitirmiştir, play-off yarı finalinde Ümraniyespor'u kendi evinde 4-3 deplasmanda 2-1 yenerek finale yükselmiştir.Finalde Boluspor'u eleyen Gazişehir FK ile karşılaşan dadaşlar, normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla rakibini 5-4 yenerek 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazanmıştır. 2018-19 Süper Lig sezonu devre arasında yapılan başkanlık seçiminde Mevlüt Doğan'dan boşalan başkanlık koltuğuna Hüseyin Üneş oturdu.

GALATASARAY

Galatasaray futbol takımı, Galatasaray Spor Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden futbol takımıdır. Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olan Galatasaray AŞ tam adıyla Galatasaray Sportif ve Sinai Yatırımlar A.Ş, Galatasaray Spor Kulübü (futbol takımı)'nın sahibidir. Galatasaray Spor Kulübü'nün 1997 yılında şirketleşme sürecine girmesinin ardından kurulmuştur. Hisselerinin %55,03'ü Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne aittir, %44,96'sı Borsa İstanbul'da halka açıktır.

1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından, öğrenci oldukları Galatasaray Lisesi'nde kurulan kulübün ilk spor dalıdır. Şu ana kadar 21 kez Süper Lig şampiyonu olmuş, 17 kez Türkiye Kupası ve 15 kez de Türkiye Süper Kupası kazanmış; 2000 yılında da UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı kazanmıştır. Galatasaray, ayrıca Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından yapılan "Dünyanın en iyi futbol kulüpleri" istatistik çalışmasında, 2000 Ağustos ayı en iyi takımı 2001 Ocak ayında ise puan sıralamasında 1. sıraya yükselerek ayın lideri olmuştur.

Galatasaray 1999-00 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. olarak bitirdikten sonra, katıldığı UEFA Kupası'nı yenilmeden kazanan tek takımdır. 1999-2000 yılında, UEFA Kupası finalinde İngiltere'nin Arsenal FC kulübünü penaltılarda 4-1 yenerek, bir Avrupa Kupası kazanan ilk ve tek Türk futbol kulübü olmuştur. Galatasaray aynı yıl; Süper Kupa'yı da Real Madrid'i 2-1 yenerek kazanmıştır. Avrupa'da en fazla başarı yakalamış Türk takımı olan Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası ve Süper Kupa dünyada büyük bir başarı olarak görülmüş, böylece Galatasaray adı tüm dünya tarafından tanınan bir marka haline gelmiş ve kulüp dünya çapında büyük bir taraftar topluluğu kazanmıştır.