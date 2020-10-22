Süper Lig'de 6. hafta maçları oynanıyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında BB Erzurumspor ve Galatasaray maçı bulunuyor. BB Erzurumspor, Galatasaray ile oynadığı iki Süper Lig maçını kazanamadı (1B 1M) ancak rakibini ağırladığı tek karşılaşmadan 1 puan çıkarmayı başardı (Mart 2019'da 1-1).

Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Galatasaray (3B 4M), tek galibiyetini bu sezonun ilk dış saha karşılaşmasında aldı (2-0 vs Başakşehir).

Peki, BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in altıncı haftasında birbirlerine rakip olan BB Erzurumspor ve Galatasaray, Kazım Karabekir Stadı'nda Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak. Mücadelede, hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan BB Erzurumspor - Galatasaray mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY, ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların savunma ve hücum organizasyonları çalıştığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin takımla çalıştığı aktarıldı. Sırt ağrıları nedeniyle dünkü antrenmanı yarıda bırakan Sofiane Feghouli ile sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Martin Linnes'in ise çalışmaya katılmadığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayacak sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde Erzurum'a gidecek.