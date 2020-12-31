BB Erzurumspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 16. haftasında BB Erzurumspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Peki, BB Erzurumspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında BB Erzurumspor ile Gaziantep FK karşılaşacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. BB Erzurumspor, bu sezon çıktığı 15 maçta, 12 puan toplayarak 20. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 14 maçta, 27 puan toplayarak 4. sırada bulunuyor. Peki, BB Erzurumspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
BB ERZURUMSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 17. haftasında BB Erzurumspor-Gaziantep FK maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi BB Erzurumspor-Gaziantep FK maçı da beIN SPORTS'tan naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1'den izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- BB Erzurumspor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak. İki ekip 2017/18 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermiş ve BB Erzurumspor seri penaltılar sonucunda en üst lige çıkma hakkı kazanmıştı.
- Gaziantep FK, BB Erzurumspor'a rakip olduğu üç resmi maçta da galibiyet alamadı (2B 1M).
- Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın sadece birini kazanabilen BB Erzurumspor (3B 8M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (3-1 vs Yeni Malatyaspor).
- Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını da kazanan Gaziantep FK, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 16 dış saha karşılaşmasında alabilmişti (8B 5M).
- Süper Lig'e verilen pandemi arasından bu yana Gaziantep FK'dan (41; 10G 11B 1M) daha fazla puan toplayan tek takım Beşiktaş (46; 15G 1B 6M).