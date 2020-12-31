Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında BB Erzurumspor ile Gaziantep FK karşılaşacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. BB Erzurumspor, bu sezon çıktığı 15 maçta, 12 puan toplayarak 20. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 14 maçta, 27 puan toplayarak 4. sırada bulunuyor. Peki, BB Erzurumspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BB ERZURUMSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. haftasında BB Erzurumspor-Gaziantep FK maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi BB Erzurumspor-Gaziantep FK maçı da beIN SPORTS'tan naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1'den izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ