Spor Toto 1. Lig futbol şöleni 17. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Ara haftada oynanacak müsabakalar ile fikstür iyice sıkışacak. Bu kapsamda BB Erzurumspor ile Gençlerbirliği takımları karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BB ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı 14 Aralık 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

BB ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BB ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.