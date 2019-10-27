BB.Erzurumspor - Hatayspor: 3-1

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx)

BB.ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Aykut (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Hasan Ayaroğlu (xxx) (Dk. 80 Hamroun (x), İbrahim Akdağ (xx) (Dk. 71. Yusuf Emre (x), Emrah (xx), Obertan (x) (Dk. 61 Osman Çelik (xx), Mücahit (xx), Jasmin Scuk (xxx), Cenk Ahmet (xx), Pote (xxx)

HATAYSPOR: Akın (xx)- Kubilay (xxx), Aabid (x) (Dk 51. Barbosa (xx), Mirkan (xxx), Selim (x) (Dk. 64 Hamza (x), Gökhan (xx), Mesut (xxx), Idır (x) (Dk. 72 Bokila (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Caner Hüseyin (xx)

SARIKART: Hasan Ayaroğlu, Osman Çelik, Aykut, Sehiç, Cenk Ahmet (BB. Erzurumspor) - Caner Hüseyin, Bokila (Hatayspor)

KIRMIZIKART: Dk 90+5 Kubilay (Hatayspor)

GOL: Dk. 18 Pote, Dk. 38 Hasan Hatipoğlu, Dk. 90+4 Hamroun (BB. Erzurumspor) - Dk. 76 Bokila (Hatayspor)

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, averajla lig ikincisi Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

3'üncü Hatayspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Selim'in plase şutu kaleci Sehiç'te kaldı.

18'inci dakikada ev sahibi takım sol kanattan Mücahit'le atak yaptı. Aut çizgisine kadar inen Mücahit'in ortasındaki Pote topu kafa ile ağlara gönderdi: 1-0.

23'üncü dakikada Emrah sağdan ortaladı, cezaalanında Pote'nin rövaşata şutu yandan auta gitti.

38'inci dakikada köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Jasmin Scuk, cezaalanı içerisine gönderdi. Hasan Hatipoğlu'nun yakın mesafeden vurduğu şutla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

48'inci dakikada Mücahit'in sol taraftan ortasında topla buluşan Emrah'ın şutu üstten auta çıktı.

58'inci dakikada Barbosa'nın sol taraftan ortasına yükselen Mirkan'ın kafa şutunda top kaleci Sehiç'de kaldı.

62'nci dakikada BB Erzurumspor'un kazandığı serbest atışı Emrah kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

76'ncı dakikada gelişen Hatayspor atağında Bokila takımının ilk golünü attı: 2-1.

90+4'üncü dakikada Emrah'ın pasında topla buluşan Hamroun, rakip cezaalanına kadar girdi. Hamroun, üzerine gelen kaleci Akın'ın üstünden aşırdığı topu ağlara gönderdi: 3-1.

Maçın uzatma dakikalarında Hatayspor'lu Kubilay, BB Erzurumsporlu Hasan'a yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü. Hakim Kubilay'ı kırmızı kartla oyundan attı.

Hakemin 6 dakika uzattığı maç ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA