TFF 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başladı. Bu kapsamda ligin 15. haftasında BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler için BB Erzurumspor - İstanbulspor canlı izle | Erzurumspor - İstanbulspor maçı TRT Spor Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

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BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı 4 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak

BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BB Erzurumspor - İstanbulspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Murat Şener ve Mehmet Şengül yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Çağatay Lakot görev alacak.

ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ