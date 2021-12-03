TFF 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BB ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı 4 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

BB ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BB ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

BB Erzurumspor - İstanbulspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Murat Şener ve Mehmet Şengül yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Çağatay Lakot görev alacak.