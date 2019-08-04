BB Erzurumspor Leo Schwechlen’e veda etti

BB Erzurumspor, sol bek oyuncusu Leo Schwechlen ile yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda etmesi sonucu yabancı oyuncuları ile yollarını ayırmaya devam ediyor. Erzurum ekibi son olarak geride kalan sezonda takımda en çok süre alan 30 yaşında ki sol bek oyuncusu Leo Schwechlen ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Mavi - Beyazlı ekip şu ifadelere yer verdi: "Erzurumspor'umuza kattıkların için teşekkürler, yolun açık olsun Leo!"

Leo geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor forması ile 34 maça çıkarken 1 gol 1'de asist katkısı yapmıştı. Futbolcuyla Süper Lig ekiplerinden eski takımı Göztepe'nin ilgilendiği biliniyor.

Kaynak: İHA