BB Erzurumspor Osman Çelik’i transfer etti

BB Erzurumspor son olarak Antalyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Osman Çelik'i kadrosuna kattı.

Süper Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan mavi-beyazlı ekip transferde hızlandı. Son olarak Antalyaspor'da forma giyen 27 yaşında ki ön libero Osman Çelik'i transfer etti.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran BB Erzurumspor şu ifadelere yer verdi:

"Osman Çelik BB Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun."

Çelik, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da 7 maçta forma giyerken takımı adına gol ve asist katkısı yapamadı.

Kaynak: İHA