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BB Erzurumspor, prensipte Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştığını açıkladı.

BB Erzurumspor, prensipte Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştığını açıkladı.

BB Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını duyurduktan sonra yeni bir açıklama daha yaptı. BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun." denildi.

Kaynak: İHA

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