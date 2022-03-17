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BB Erzurumspor – Samsunspor maçı canlı izle | Samsunspor - Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında BB Erzurumspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için BB Erzurumspor – Samsunspor maçı canlı izle | Samsunspor - Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle haberimizde...

BB Erzurumspor – Samsunspor maçı canlı izle | Samsunspor - Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda BB Erzurumspor ile Samsunspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için BB Erzurumspor – Samsunspor maçı canlı izle | Samsunspor - Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle haberimizde...

BB ERZURUMSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

BB Erzurumspor – Samsunspor maçı 19 Mart 2022 Cumartesi günü  saat 16.00'da  Erzurum'da,  Kazım Karabekir Stadyumu'nda başladı. Maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Pakkan'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Mehmet Ali Akkor yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Okur görev alıyor. 

BB ERZURUMSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

BB ERZURUMSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BB Erzurumspor – Samsunspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BB ERZURUMSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ERZURUMSPOR İLK 11

29. JAKUB SZUMSKI
53. MUCAHİT ALBAYRAK
2. MUSTAFA AKBAŞ
22. MUSTAFA YUMLU
35. ORHAN OVACIKLI
27. MARTIN HASEK
20. GÖKHAN ALSAN
55. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA
12. ALY MALLE
39. EREN TOZLU
25. AARON SAMUEL OLANARE

SAMSUNSPOR İLK 11

1. NURULLAH ASLAN
2. ALİ ÜLGEN
28. SONER GÖNÜL
88. OSMAN ÇELİK
19. SHELDON MICHAEL LOUIS BATEAU
44. BERK TAŞKIN
55. HASAN KILIÇ
70. MORYKE FOFANA
24. GADJI CELI CARMEL JUNIOR TALLO
23. YASİN ÖZTEKİN
9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES

Bölge Gündem Editör Ekibi
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