Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda BB Erzurumspor ile Samsunspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için BB Erzurumspor – Samsunspor maçı canlı izle | Samsunspor - Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle haberimizde...

BB ERZURUMSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

BB Erzurumspor – Samsunspor maçı 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da Erzurum'da, Kazım Karabekir Stadyumu'nda başladı. Maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Pakkan'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Mehmet Ali Akkor yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Okur görev alıyor.

BB ERZURUMSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

BB ERZURUMSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BB Erzurumspor – Samsunspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BB ERZURUMSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ERZURUMSPOR İLK 11

29. JAKUB SZUMSKI

53. MUCAHİT ALBAYRAK

2. MUSTAFA AKBAŞ

22. MUSTAFA YUMLU

35. ORHAN OVACIKLI

27. MARTIN HASEK

20. GÖKHAN ALSAN

55. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA

12. ALY MALLE

39. EREN TOZLU

25. AARON SAMUEL OLANARE

SAMSUNSPOR İLK 11

1. NURULLAH ASLAN

2. ALİ ÜLGEN

28. SONER GÖNÜL

88. OSMAN ÇELİK

19. SHELDON MICHAEL LOUIS BATEAU

44. BERK TAŞKIN

55. HASAN KILIÇ

70. MORYKE FOFANA

24. GADJI CELI CARMEL JUNIOR TALLO

23. YASİN ÖZTEKİN

9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES