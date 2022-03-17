Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda BB Erzurumspor ile Samsunspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan BB Erzurumspor – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BB ERZURUMSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BB Erzurumspor – Samsunspor maçı 19 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

BB ERZURUMSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor – Samsunspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BB ERZURUMSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

BB Erzurumspor – Samsunspor maçını hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Okur görev alacak.