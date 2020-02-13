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  3. BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında ilk gol geldi!

BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında ilk gol geldi!

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Erzurumspor deplasmanında Trabzonspor 1- 0 öne geçti. Maçın ilk golünü Trabzsonspor'da yeni transfer Guilherme attı. İşte o gol anı ve Guilherme'nin sevinci...

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13 Şubat 2020 Perşembe 17:19

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