TFF 1. ligde haftalar geçilirken heyecan da kızışıyor. 5. hafta karşılaşmalarında ise karşımıza 9 puanlı BB Erzurumspor ile 12 puanlı lider Ümraniyespor zirve mücadelesine çıkacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

BB ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı 14 Eylül 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da oynanacak. Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi canlı olarak izlemek için BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor kanalını canlı olarak izlemek için BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.