BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Hatay'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Süper Lig'e direkt olarak ikinci çıkması beklenen en güçlü aday Erzurumspor. Erzurumspor, bu zorlu mücadelede ligde iddiası kalmayan Ümraniyespor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Erzurumspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

BB ERZURUMSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak olan karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Orta hakem Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını, Murat Engin Gözütok ve Bahtiyar Birinci yapacak. İki takım arasındaki maç, koronavirüs salgını önlemleri dolayısıyla seyircisiz olarak oynanacak.

BB ERZURUMSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BB ERZURUMSPOR-ÜMRANİYESPOR, mücadelesi 17.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BB Erzurumspor: Sehic, Hasan Hatipoğlu, Murat Uçar, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Obertan, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Sissoko, Scuk, Ömer Şişmanoğlu

Ümraniyespor: Burak Öğür, Vasco Fernandes, Gökhan Süzen, Alaaddin Okumuş, Glumac, Bahadır Taşdelen, Akabueze, Hasic, Muhammed Gönülaçar, Emre Gedik, Gimbert