BB Erzurumspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı!

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural; Aatif Chahechouhe, El Kabir ve Darri'yi istemediğini yönetime iletti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; BB Erzurumspor yönetimi bu üç ismi süresiz kadro dışı bırakırken, Faslı stoper Manuel Da Costa da takımla devam etmeme isteğini yönetime iletti. Yönetim önce Da Costa'yı da kadro dışı bıraktı. Bugün ise dört isimle yollarını ayırdı.