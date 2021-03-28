BB Erzurumspor'da 5 gün önce göreve getirilen İsmail Kartal'la yollar ayrıldı!
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig ekibi BB Erzurumspor'da 5 gün önce teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı öğrenildi.
Son dakika haberi... beIN Sports'ta yer alan haberine göre, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da göreve yeni getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
İsmail Kartal'ın göreve getirilmesinin ardından daha hiç maça çıkılmamıştı.
BB Erzrumspor ile geçen hafta sözleşme imzalayan İsmail Kartal, yeni takımıyla birlikte resmi maça çıkmadan görevinden ayrıldı.
İSMAİL KARTAL KİMDİR?
İsmail Kartal, 5 gün önce BB Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine getirilmişti.
İsmail Kartal hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
İsmail Kartal kimdir? Nereli ve kaç yaşında?