BB. Erzurumspor’da Hamza Hamzoğlu dönemi
Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu.
BB Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'yla anlaştı.
Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu. Mavi-Beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" denildi.
Hamza Hamzaoğlu, son olarak geçtiğimiz sezon Antalyaspor'u çalıştırmıştı.
Kaynak: İHA
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