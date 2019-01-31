BB Erzurumspor'da imza şov

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor yeni transferleri Pierre Kanstrup, Rashad Muhammed, Serkan Kurtuluş, Samuel Emem Eduok, Kristian Fardal Opseth ve Gabriel Obertan için kulüp binasında imza töreni düzenledi.

Mavi-Beyazlı kulüp, ligin ikinci yarısında yaptığı 6 transferle bugün 2.5'er yıllığına imza attı. Kulüp binasında düzenlenen törene BB Erzrumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, yönetim kurulu üyeleri ve futbocular katıldı. Aarhus GF "den Pierre Kanstrup, Sarsborg 08'den Rashad Muhammed, Elazığspor'dan Serkan Kurtuluş, Kasımpaşa'dan Samuel Emem Eduok, FK Bodo Glimt'den Kristian Fardal Opseth ve Levski Sofia'dan Gabriel Obertan ile 2.5'er yıllık sözleşme imzaladı.

Erzurumspor'a toplam 7.5 milyon Euro'ya malolan yeni trasferlerin takımın gücüne güç katacağını söyleyen Başkan Hüseyin Üneş, "Birçok doğru transferler yaptık. Takımımıza çok ciddi anlamda katılar sağlayacaklar. Bunu hep bebare göreceğiz. Bunun için inanin ki geri kalan 25 gün içerisinde gece-gündüz demeden birçok futbolcuyu değerlendirdik, görüşme yaptık. Hem kendi kişisel özel durumlarından hem ekonomik maliyetinden hem bizim kafamıza yatmamasından dolayı birçok şeyi gözden geçirdikten sonra karar vermeye çalıştık. Süreç çok kısıtlı ve adeta zamanla yarıştık. Yeni transferlerle olumlu tekpkiler alıyoruz" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yeni transferlerin başkanala masada oturması

-Futbolculardan detay

-İmza töreni

-Yönetim ve futbolcuların fotoğraf çekilmesi

-Başkanın futbolcularla tokalaşması

-Başkan Hüseyin Üneş'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

DHA