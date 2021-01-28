BBC canlı yayınında skandal görüntüler! Cinsel fantezi oyuncağına tepki yağdı
BBC Wales kanalında geçtiğimiz günlerde konuşulan koronavirüs konusunda canlı yayına evinden katılan konuşmacı Yvette Amos'un arkada tarafında duran kitaplığın üzerinde duran cinsel fantezi oyuncağı ülkede olay yarattı. Kanalın izleyicileri bu duruma tepki gösterirken o anlar ise ekranlara anbean böyle kaydedildi.
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