BBC’nin yalanı, gün yüzüne çıktı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Türkiye'deki göçmenleri konu alan belgeselinin kurgu olduğunun ortaya çıktı. BBC'nin yalanını ortaya çıkaran tarihi Vakıflar Çarşısı esnafından Vesyel Gül, belgesele konu olan "Fatma" isimli kadının iddia edildiği gibi Suriye'li bir mülteci değil, çarşıda yıllardır dilenen Urfalı bir kadın olduğunu söyledi.

İngiliz medya şirketi BBC'de yayınlanan "Sex in Strange Places" isimli belgeselde Suriyeli "Fatma" isimli kadının Halep'ten kaçarak Türkiye'ye geldiği ve kızının DAEŞ tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Belgeseli sunan Stacey Dooley, Fatma'nın Aksaray'da dilencilik yaptığını ancak geçinmek için yeteri kadar para kazanamadığı için bedenini satmak zorunda kaldığını savunmuştu.

Ancak BBC Tree kanalında yayınlanan belgeselin kurgu olduğu ortaya çıktı. Belgesele konu olan "Fatma'nın Urfa Harran'lı olduğu ve yaz aylarında İstanbul'a gelerek dilencilik yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine İngiliz yayın kuruluşu, belgeseli yayınlamakta olduğu tüm platformlardan kaldırdı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yalanını ortaya çıkaran Vakıflar Çarşısı esnaflarından Veysel Gül, yaşananları anlattı.

5 yaşından beri çarşıda çalıştığını belirten Gül, "BBC'ye konu olan kadının kendisi aslen Urfa Harranlıdır. 20 Yıldır bu civarda esnaflık yaptığım için kendisini iyi tanıyorum. Her Ramazan ayında camimizdeki iftar yemeklerine gelir. BBC ona bir miktar para verip caminin önünde dilendirmeye çalıştılar bizde buna izin vermedik. 50 yaşlarında Arapça, Türkçe ve Kürtçe bilen bir kadındır. O kadını tanıdığımız için çekim yapmalarına izin vermedik ve aramızda bir tartışma oldu. Onların amacı ülkeyi tamamen kötülemek, bizleri küçük düşürmek istiyorlar. Bir vatansever olarak bu duruma kesinlikle müsaade etmedim. 6 ay gelen mevsimlik dilencilerden bu Fatma isimli kişi. Kış geldiklerinde bunun gibi gelen dilenciler memleketlerine dönüyorlar. Aksaray'da köprü kenarlarında kendisini dilenirken defalarca gördüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA