BBDSO Macar şef Ferenc Gabor'u konuk etti

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), dünyaca ünlü Macar şef Ferenc Gabor ve Donizetti Klasik Müzik Ödüllü arp sanatçısı Merve Kocabeyler'i konuk etti.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, çağdaş müziğin mükemmel bir yorumcusu ve ustası olarak ün kazanmış Macar orkestra şefi Ferenc Gabor yönetti.

Gecede seslendirilen Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma Operası", Reinhold Glıere'den "Arp Konçertosu" ve Ludwig van Beethoven'ın "1.Senfoni" eserleri müzikseverlerin beğenisini topladı.



Konser sonunda şef Ferenc Gabor ve solist Merve Kocabeyler sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.













Kaynak: AA